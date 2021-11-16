المشهد اليمني الأول

أعلن اليوم عن فتح شارع صنعاء جنوب شرق مدينة الحديدة بعد ثلاث سنوات من الاغلاق.

وأعلن العميد علي صفرة رئيس اللجنة الوطنية لنزغ الألغام إنه تم استكمال وفتح شارع صنعاء الرئيسي بمحافظة الحديدة وذلك بعد أن تم نصب كافة الإشارات التحذيرية للمواطنين.

وأضاف العميد صفرة لقناة المسيرة، بأنه تم مخاطبة المنظمات الإنسانية والأممية بضرورة بتأمين كافة مستلزمات اللجنة ولكننا لم نتلقى أي رد مشيرا إلى المنظمات الإنسانية والأممية تتعامل مع الملف بشكل سياسي.

وكان الفريق الوطني لإعادة الانتشار في الحديدة قد قدم رسالتي احتجاج أمس إلى البعثة الأممية في الحديدة تتعلق إحداها بعدم التعاون في موضوع التأشير على الألغام.

وكانت قوى الغزو والاحتلال قد اندحرت من عدد من المناطق بمحافظة الحديدة ومنها شارع صنعاء وكيلو 16 الاستراتيجيين أحد المداخل الرئيسية والهامة للمدينة الذي عاش سكانها على مدى ثلاث سنوات يكابدون صعوبة الوصول للمدينة.