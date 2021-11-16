المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الثلاثاء، عن احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية تتقدم بالسيطرة على مواقع جديدة في نقظة الفلج بالمدخل الجنوبي لمدينة مأرب.

على ذات السياق، أفادت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش واللجان تتقدم في جبهة مأرب، وتقترب من نقطة الفلج المدخل الجنوبي للمدينة، بعد تطهير مناطق محيطه ومطله عليها

وكان ظهر وكيل وزارة الإعلام، نصر الله عامر برفقة مراسل قناة المسيرة، يحيى الشامي يالقرب من منطقة الفلج التي تم حررها الجيش واللجان الشعبية حديثا في جبهات مأرب.

