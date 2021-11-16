المشهد اليمني الأول

أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، اليوم الثلاثاء، رصد 130 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق 6 غارات لطيران حربي على حيس والجبلية و3 غارات لطيران تجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت تحليق 25 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و30 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والجبلية والتحيتا، و18 خرقا بقصف مدفعي لعدد 137 قذيفة و42 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.