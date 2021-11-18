المشهد اليمني الأول

تلقى محمد بن زايد دعوة رسمية من رئيس كيان العدو الصهيوني رؤوفين ريفلين لزيارة دولة الاحتلال تكريسا لاتفاق إشهار التطبيع الموقع مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن محمد بن زايد تلقى رسالة خطية من رؤوفين ريفيلين رئيس دولة الكيان الصهيوني تتعلق بعلاقات التطبيع وسبل تعزيزها وتطويرها. وأضافت الوكالة أن بن زايد أشاد في رسالة خطية إلى رئيس كيان العدو الصهيوني بـ”مواقفه الإيجابية والبنّاءة”.

ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إجراء أول زيارة معلنة إلى دولة الإمارات خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الزيارة المرتقبة لنتنياهو تأتي بدعوة رسمية من محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يطير نتنياهو إلى الإمارات، لأول مرة، على متن الطائرة الجديدة “جناح صهيون” المخصصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تصل تكلفتها إلى 223 مليون دولار.

يُذكر أنه في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدَّث نتنياهو هاتفياً مع محمد بن زايد وتبادلا الدعوات بتبادل الزيارات. وأعلن النظام الحاكم في الإمارات وكيان العدو الصهيوني في 13 أغسطس/آب 2020، اتفاقا لإشهار تطبيع العلاقات بينهما، تم التوقيع عليه في واشنطن، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومطلع سبتمبر/أيلول كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية النقاب عن أنّ نتنياهو زار دولة الإمارات سرا في العام 2018، والتقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.