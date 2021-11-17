المشهد اليمني الأول

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ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة وتصدر قرار يمس الملايين من المواطنين وتدعوهم الى استغلال القرار قبل وقوع الفأس في الرأس (وهذا ما سيحدث خلال الأيام المقبلة ابتداء من يوم غد)

أصدرت مصلحة الجمارك قرار بتخفيض الرسوم الجمركية إلى 70 بالمائة، كفرصة لمالكي السيارات بناء على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى مراعاة للظروف التي يمر بها المواطنون جراء العدوان والحصار.

ودعت مصلحة الجمارك مالكي السيارات وأصحاب المعارض والمركبات المهربة، إلى استغلال المدة الزمنية المتبقية لتخفيض الرسوم الجمركية التي ستنتهي في الـ 21 من نوفمبر الجاري.

وأشارت المصلحة في بيان لها، إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 70 بالمائة فرصة لمالكي السيارات بناء على توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى مراعاة للظروف التي يمر بها المواطنون جراء العدوان والحصار.

وأكد البيان أن الحرص والالتزام باستكمال اجراءات الترسيم والترقيم يسهم في تصحيح الوضع القانوني للسيارات وتجنيب مالكيها المساءلة القانونية.

وحثت المصلحة المواطنين على التفاعل مع قرار التخفيضات والتوجه إلى المراكز والمكاتب الجمركية بأمانة العاصمة والمحافظات واغتنام هذه الفرصة خاصة وأن مالكي السيارات المهربة يعتبرون المستفيد الأول من هذه الحملة.

كما دعت مالكي السيارات إلى تجسيد القدوة في تعزيز الأمن الاجتماعي خاصة وأن السيارات غير المرقمة تشكل خطراً أمنياً يمس حياة المواطنين.

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