المشهد اليمني الأول

واصل الريال هبوطه الحاد في المناطق الواقعة تحت الاحتلال ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار، في أسوأ انهيار لقيمته.

وقالت مصادر اعلامية إن سعر الريال في السوق السوداء سجل 1516 مقابل الدولار للشراء و1535 للبيع. وانطلقت دعوات في عدد من المناطق الواقعة تحت الى الاحتلال للخروج بمسيرات للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الاسعار.

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021م.

الأسعار بمناطق حكومة صنعاء

الدولار

الشراء 600 إلى 601 ريال.

البيع 602 إلى 603 ريال.

السعودي

الشراء 158,3 إلى 158,4 ريال.

البيع 158,5 إلى 158,7 ريال.

الأسعار بالمناطق المحتلة

الدولار

الشراء 1478 إلى 1485 ريال.

البيع 1499 إلى 1505 ريال

السعودي

الشراء 388 إلى 390 ريال

البيع 393 إلى 395 ريال

وتشهد عدن والمكلا والحوطة وبقية المدن وبين الحين والأخر اعمال فوضى وعصيان مدني نتيجة الاوضاع الامنية والمعيشية المتردية والتي وصلت الى حافة الانهيار الخدمي والاقتصادي الشامل.