المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية اليوم الأربعاء، عن هجوم واسع لقوات الجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في الابلاق واللجمه وحتى العطيف، ودوي انفجارات يسمع صداها الى داخل مدينة مأرب.

وأضافت المصادر، عن احتدام اشتبكات عنيفه في محيط البلق الأوسط المُطل على نقطة الفلج من الشمال وعلى الضفه الجنوبيه لبحيرة وعرم سد مأرب التابع إدارياً لمديرية المدينه.

وأكدت المصادر، سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على مناطق جديدة جنوب مدينة مأرب. وأضافت أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على منطقتي شقّة مَي وعِرق مَي جنوب مدينة مأرب.

صاروخ باليستي

وأفادت مصادر قبلية من مأرب، عن سماع دوي انفجارات قريبة من مدينة مأرب اثر إطلاق صاروخ باليستي على موقع لمرتزقة العدوان في مأرب.

وأكدت المصادر، أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ باليستي على موقع لمرتزقة العدوان، وأضافت، احتراق عدة أطقم اثر الضربة الباليستية.

تعزيزات كتيبة خاصة

على ذات السياق، أفادت مصادر مطلعة، عن وصول تعزيزات كبيرة من قوات الجيش واللجان الشعبية الى جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، وصول كتيبه خاصه من احدى كتايب 2 ديسمبر الخاصه لقوات الجيش واللجان الشعبية الى جبهات مأرب.

كان ذلك بعد وصول تعزيزات للقاعدة وداعش، لدعم مرتزقة العدوان، بدعم مباشر من قوات التحالف برئاسة السعودية، اثر انهيارات كبيرة بصفوفها على مستوى الجبهات المحيطة بمدينة مأرب.

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