المشهد اليمني الأول

عبر الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه الشديد من إعدام مرتزقة العدوان السعودي الامريكي في الساحل الغربي 10 من اسرى الجيش واللجان الشعبية داعيا إلى إجراء تحقيق ومحاسبة مرتكبي الجريمة.

وقالت بعثة الاتحـاد الأوروبي لدى اليمن عبر حسابها على تويتر: “يعبر الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه الشديد بخصوص الأنباء عن إعدام 10 أشخاص بشكل فوري في ‎الحديدة”. وأضافت: “تمثل تلك الأعمال خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها، كما يجب محاسبة مرتكبيها”، دون تفاصيل أخرى.

وكان رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى قد اكد الاحد الماضي اقدام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي على اعدام 10 من اسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي محملا قيادة مرتزقة الاحتلال المسئولية الكاملة إزاء هذه الجريمة البشعة.