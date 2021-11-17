المشهد اليمني الأول

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل محمد غلاب أهمية دور المجالس الطلابية في تجويد العملية التعليمية.

وأشار الوكيل غلاب خلال زيارته اليوم لمدرستي عائشة للبنات ومصعب بن عمير للبنين بمديرية الظهار محافظة إب والمشاركين في دورة للمجالس الطلابية في عدد من مدارس المحافظة، إلى ضرورة التصدي للحرب الناعمة وتحصين الطلاب والمجتمع من الثقافات المغلوطة.

بدوره أوضح مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي أن الدورة تنفذ في إطار الحرص غلى إشراك وتمثيل المجالس الطلابية في تجويد العملية التعليمية وتصحيح الثقافات المغلوطة والتصدي للحرب الناعمة وإيجاد جيل متسلح بالثقافة القرآنية.

إلى ذلك اطلع وكيل وزارة التربية ومدير مكتب التربية على أضرار قصف طيران العدوان على المعهد العالي للمعلمين. وأكد الوكيل غلاب استمرار القطاع التربوي والتعليمي في تأدية واجبه ورسالته تجاه جيل المستقبل رغم العدوان والتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

رافقه خلال الزيارة مدير الأنشطة المدرسية بوزارة التربية لبيب السراجي ومسؤول الوحدة التربوية بالمحافظة محمد المتوكل ومدير التربية بمديرية الظهار عصام البرح ونائب مدير إدارة الأنشطة بالمحافظة جميل المعلامة ونائب مدير التربية بالظهار محمد العزي.