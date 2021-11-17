المشهد اليمني الأول

أفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط لرصد خروقات العدوان في الحديدة عن 131 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر، أن من بين الخروقات، محاولة تسلل في حيس استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 18 طائرة حربية في اجواء الفازة والجبلية وحيس و الجاح والتحيتا.

وأشار الى تحليق40 طائرة تجسسية في اجواء الجاح الفازة وحيس و الجبلية والتحيتا و 23 خرق بقصف مدفعي لعدد 128 قذيفة و 42 خرقا بالاعيرة النارية المختلفة.

على ذات السياق، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 25 غارة على مديريتي صرواح والجوبة بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان استهدف بـ20 غارة مديرية صرواح وخمس غارات مديرية الجوبة. وأشار إلى أن غارات العدوان خلفت أضراراً بممتلكات المواطنين.