المشهد اليمني الأول

معارك مأرب الآن.. احتدام معارك شديدة وتساقط مواقع مأرب كأوراق الخريف وساعات قليلة تفصل بين استهداف باليستي لموقع عسكري والسيطرة عليه (ماذا يحدث في مأرب)

أفادت مصادر قبلية في مأرب، مساء اليوم الأربعاء، عن احتدام معارك شديدة في هذه اللحظات بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأضافت المصادر، عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع جديدة كانت بقبضة مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية.

وأكدت أن قوات الجيش واللجان الشعبية يطرت على جبال ديرة الكريف وبرقا الروضة(روضة جهم)، وأضافت أن منطقة الفلج والنقعه العليا، تحت السيطرة النارية لقوات الجيش واللجان الشعبية.

على ذات السياق، أفادت مصادر، صباح الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات قريبة من مدينة مأرب اثر إطلاق صاروخ باليستي على موقع لمرتزقة العدوان في مأرب.

وأكدت المصادر، أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ باليستي على موقع روضة جهم التي كانت في بضة مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية، وأضافت، احتراق عدة أطقم اثر الضربة الباليستية.

وكان سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على منطقتي شقّة مَي وعِرق مَي جنوب مدينة مأرب.