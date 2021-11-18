المشهد اليمني الأول

وردنا الآن.. هدف حساس يصطاده طيران العدوان في العاصمة صنعاء.. ومازال التحليق مستمرا حتى اللحظة

وردنا الآن.. هدف حساس يصطاده طيران العدوان في العاصمة صنعاء.. ومازال التحليق مستمرا حتى اللحظة

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، فجر اليوم الخميس غارات، على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية عن استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي العاصمة صنعاء بثلاث غارات بإتجاه النهدين والرئاسة، ولا زال التحليق مستمر.

وأضافت المصادر، أن طيران التحالف شن غارة ثالثة استهدفت معسكر الحفا جنوب شرق العاصمة.

إقرا..

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