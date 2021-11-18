المشهد اليمني الأول

عاجل.. التحالف يكشف سبب استهداف العاصمة صنعاء (تفاصيل صادمة)

عاجل.. التحالف يكشف سبب استهداف العاصمة صنعاء (تفاصيل صادمة)

أفاد مواطنون سعوديون، فجر اليوم الخميس، عن سماع دوي انفجارات في مطار أبها الدولي.

وزعم تحالف العدوان تمكنه من اعتراض وتدمير مُسيرة يمنية حاولت استهداف مطار أبها الدولي، قادمة من اليمن.

ورجح مراقبون الى أن الغارات على العاصمة صنعاء، قد تكون ردا على تعرض مطارات سعودية لهجمات بسلاح الجو المسير اليمني.

وكان استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي صباح الخميس، العاصمة صنعاء بثلاث غارات بإتجاه النهدين والرئاسة، ولا زال التحليق مستمر.