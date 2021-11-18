المشهد اليمني الأول

نشرت قناة المسيرة الفضائية اليةم الخميس، خبرا عاجلاً:ان السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي يلتقي بوفد من قبائل جبل مراد في محافظة مارب

والتقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم الخميس، بوفد من قبائل جبل مراد من محافظة مأرب.

ودعى قائد الثورة قبائل مراد إلى تعزيز حالة الأمن والاستقرار والصلح العام ومنع الثارات والتعاون على حل أي مشاكل داخلية، كما دعى قبائل وأحرار ووجهاء وعقال مراد للمساهمة في حل الإشكالات الداخلية على مستوى المحافظة والبلد بشكل عام

وحث السيد عبد الملك الحكومة والسلطة المحلية على القيام بواجبهم للاهتمام بمديرية جبل مراد على المستوى الخدمي والإنساني

وثمن قائد الثورة وقدر عاليا قبائل وأحرار جبل مراد، ونشيد بوعيهم ورفضهم الاستمرار في صف العدوان, وأضاف أن المصلحة العامة والشرف والكرامة هي في الأخوة والتعاون والتفاهم والوقوف ضد الهيمنة والوصاية الخارجية على بلدنا

وأكد قائد الثورة السيد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن قرار الوقوف مع الوطن الذي اتخذته قبائل مراد الوفية قرار وطني وشجاع، وقرار حر وشريف بكل الاعتبارات.