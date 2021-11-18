المشهد اليمني الأول

تمكن رجال الجمارك في مركز جبل راس الجمركي بمحافظة الحديدة من ضبط مبيدات زراعية ممنوعة وخطيرة وشديدة السمية.

وتبلغ كمية المبيدات المضبوطة 110 كرتون بوزن واحد طن و200 كيلو جرام كانت مخفية بإحكام على إحدى وسائل النقل القادمة من المنافذ الجمركية التي تسيطر عليها دول تحالف العدوان ومرتزقتها.

ويأتي هذا الإنجاز بفضل يقظة وتعاون كل من رجال الضابطة الجمركية وجهاز الأمن والمخابرات بالمركز إضافة إلى المعلومات الاستباقية حول الاشتباه في تلك الشحنة التي وصلت إلى مدير المركز ومندوب جهاز الأمن والمخابرات قبل وصول الشحنة.

كما يأتي هذا الإنجاز الجديد بعد عدد من الإنجازات والضبطيات الكبيرة لمختلف أنواع المواد الخطرة والمحظورة التي تك اكتشافها وضبطها في عدد من المراكز الجمركية المنتشرة في المحافظات الحرة والواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.