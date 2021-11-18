المشهد اليمني الأول

كثف طيران العدوان اليوم من غاراته على الحديدة وذلك على وقع زحف واسع لقوى العدوان ومرتزقته على منطقة حيس ترافق مع تحليق 72 طائرة حربية وتجسسية.

وقال مصدر امني في الحديدة ان طيران العدوان السعودي الامريكي شن سبع غارات على مديرية حيس جنوب المحافظة وذلك في اعقاب زحف نفذه مرتزقته على المديرية.

واضاف المصدر ان الزحف سبقه تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة.. مؤكدا أن ابطال الجيش واللجان تمكنوا بعون الله من كسر الزحف وتكبيد قوى العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكنوا من إحراز أي تقدم ميداني.

وأدان المصدر الخروقات المتواصلة لقوى العدوان في ظل تواجد البعثة الأممية المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق. وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان الشعبية على أتم الجهوزية لإفشال كل مخططات العدوان.. لافتا إلى قوى العدوان هي من تتحمل تبعات التصعيد.

الى ذلك سجّلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات في محافظة الحديدة، 182 خرق لاتفاق السويد ارتكبتها قوى التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت زحف واسع لقوى التحالف في حيس ومحاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وارتكاب 43 خرق بقصف مدفعي لعدد 243 قذيفة و 67 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر أن الخروقات شملت استهداف طيران التحالف التجسسي حيس بغارتين ، وتحليق الم 33 طائرة حربية و39 طائرة تجسسية في اجواء الفازة والجبلية وحيس و الجاح.