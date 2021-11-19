المشهد اليمني الأول

ردت الخارجية الإيرانية، يوم أمس الخميس، تعقيبا على البيان الأمريكي الأوروبي الخليجي قائلة: البيان معد مسبقًا ويفتقر للشرعية ولا يستحق الرد.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن نقض قرار مجلس الأمن رقم 2231 والانسحاب من الاتفاق النووي.

وأكدت أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت الأسلحة النووية ولها سجل أسود في التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وأوضحت الخـارجية الإيرانية أن المعتدي على اليمن لسبع سنوات لا يحق له توجيه الاتهامات الباطلة للآخرين وتبرئة نفسه أمام الرأي العام.