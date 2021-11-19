المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. تعرف على الأماكن الحساسة التي استهدفها طيران التحالف هذه اللحظات

ورد الآن.. تعرف على الأماكن الحساسة التي استهدفها طيران التحالف هذه اللحظات

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، قبل قليل، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.

كشف مصدر محلي بالعاصمة اليمنية صنعاء ان التحالف استهدف معسكر الصيانة وسط العاصمة صنعاء بغارة، وغارة أخرى على معسكر الحفا جنوب العاصمة.

وأوضح مصدر أمني أن طائرات العدوان استهدفت بثلاث غارات جبل نقم في مديرية، كما شنت غارتين على منطقة الحفا في مديرية السبعين جنوبي العاصمة، مشيراً إلى ان التحليق لا يزال مستمر بشكل مكثف في اجواء صنعاء المحافظة والأمانة.