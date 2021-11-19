محافظ الحديدة يعلق عن التطورات الأخيرة في الساحل الغربي ويعلق عن مصير اليد اليمنى لطارق صالح (تفاصيل حصرية بالصور)

المشهد اليمني الأول

علق محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم، اليوم الجمعة، عن التطورات الأخيرة في الساحل الغربي.

وقال محافظ الحديدة قحيم في تغريدة له: “اللي يظن ان الطيران والغارات الجوية سوف تنجيه من رجال الله وتاييد الله لهم فهو واهم”.

وأضاف قحيم: “العلاقة بين الطيران والمجاهدين عشرين عام من مران الجرف كل واحد فاهم صاحبه اعقلوا يامرتزقة واتقرصوا العافيه الله نصير المستضعفين ياأولاد #نتين #ياهو”.

وكان قد تكمن الجيش واللجان الشعبية من احباط محاولة زحف فاشلة أطراف حيس كبدتهم خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وأكدت مصادر عسكرية مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان، بينهم اركان الكتيبة الثالثه بقوات اللواء ١٢ عمالقة، المرتزق موسى الضالعي، وإصابة قائد اللواء الرابع عمالقة، العميد المرتزق نزار الوجيه اليافعي، ومصرع عدد من مرافقيه.

واعترف مرتزقة العدوان مصرع العشرات من قواتهم بينهم أركان الكتيبة الثالثة المرتزق الضالعي، متهمين تحالف العدوان بالخذلان.

يشار الى عدد من القيادات يعتبرها المرتزق طارق عفاش ذراعه اليمنى للعمليات العسكرية في جبهات الساحل الغربي.