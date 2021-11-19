المشهد اليمني الأول

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تسليم الرئيس الأمريكي جو بايدن صلاحياته إلى نائبته كامالا هاريس، لانشغاله بإجراء فحوصات طبية روتينية.

وقال، في بيان، إن بايدن “سيجري فحصا روتينيا للقولون في مستشفى “والتر ريد” قرب العاصمة واشنطن، وسينقل خلال هذه الفترة صلاحيات الرئاسة لنائبته كامالا هاريس لفترة وجيزة”، دون توضيح المدة.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، صباح الجمعة، على تويتر، أن الرئيس بايدن “سينتقل هذا الصباح إلى مركز والتر ريد الطبي لإجراء فحوصات بدنية روتينية”.

وينص الدستور الأمريكي على نقل الرئيس صلاحياته، لنائبه لفترة وجيزة، عندما يكون محل فحوصات طبية، تتطلب نقله إلى المستشفى بما فيها الحقيبة النووية.