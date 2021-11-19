عاجل الآن: انفجارات تهز العاصمة صنعاء باستهداف طيران العدوان الأمريكي السعودي لهذه الأماكن الحساسة بعدة غارات (الأماكن المستهدفة)

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الجمعة، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية، شن طيران تحالف العدوان غارات على جنوب وشرق العاصمة صنعاء بعدة غارات، ولا زال التحليق مستمر.

وأضافت المصادر، أن غارات طيران تحالف العدوان كانت في معسكر الحفا.

وكان شن طيران تحالف العدوان ليل امس الخميس، غارات على معسكر الصيانة ومعسكر الحفا.

وكان جدد تحالف العدوان في بيان عدائي له، يمهد لاستهداف مطار صنعاء الدولي تحت مزاعم ما أسماها رصد تحركات مشبوهة بالمطار.