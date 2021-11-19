المشهد اليمني الأول

أفاد مصدر عسكري، مساء اليوم الجمعة، أن معلومات استخبارية تؤكد إعلان تحالف العدوان حالة الاستنفار في مختلف القواعد العسكرية الجوية والمطارات السعودية جراء القلق الناتج عن توعد القوات المسلحة اليمنية بالرد على التصعيد.

وأكد المصدر العسكري، أن حالة ارباك شبه مستمر للحركة الجوية في عدة مطارات سعودية جراء وصول بلاغات من قيادة تحالف العدوان إلى بعض المطارات بتأجيل رحلات جوية إثر الاشتباه بوجود طائرات مسيرة في الأجواء السعودية.

ولفت الى ان المعلومات تؤكد أن قيادة تحالف العدوان أبلغت إدارة المطارات السعودية باحتمال إستمرار الهجمات الجوية على المطارات والاستعداد لإتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة لإيقاف الحركة الجوية في أي وقت.

وأشار المصدر الى أنه تم رصد إرتفاع عدد شكاوى المسافرين على الخطوط السعودية بشكل كبير ومستمر بسبب تأخير وإلغاء الكثير من الرحلات الجوية بشكل مفاجئ ، والشركات ترد بأن الأسباب خارجة عن إرادتها.

العميد سريع يتوعد

كان ذلكن بعد توعد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أمس الخميس، دول تحالف العدوان عن عواقب وخيمة.

وقال العميد سـريع، في تصعيد كبير قوى العدوان السعودي الأمريكي تشن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية توزعت على عدد من محافظات الجمهورية. وأكد أن هذا التصعيد سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل نتائجه.

ويستهدف سلاح الجو المسير اليمني، والقوة الصاروخية مطار أبها الدولي، وخميس مشيط، وجيزان، جنوب المملكة السعودية في الأيام الأخيرة.