المشهد اليمني الأول

تعرضت عدد من المطارات السعودية لهجوم جوي، لم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عنه.

وافاد مواطنون سعوديون عن سماع دوي انفجارات كبيرة هزت مناطق جنوب المملكة.

وزعم تحالف العدوان السعودي الأمريكي تمكنه من اعتراض 3 طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد مواطنون، سماع دوي انفجارات عنيفة هزت منطقة أبها بالقرب من قاعدة خميس مشيط الجوية.

وتداول ناشطون، مقطع فيديو أظهر تصاعد أعمدة الدخان في منطقة خميس مشيط.

ورصد المشهد اليمني الأول، توقف مطار أبها الدولي عن استقبال الرحلات القادمة من الرياض وجدة، وأظهرت مواقع رصد حركة الملاحة الجوية عدد من الرحلات الجوية العالقة في الجو، بعد خروج مطار أبها عن الخدمة حتى اللحظة “الساعة الأخيرة من يوم الجمعة.

استنفار مستمر

وكان قد أفاد مصدر عسكري، مساء اليوم الجمعة، عن معلومات تؤكد إعلان تحالف العدوان حالة الاستنفار في مختلف القواعد العسكرية الجوية والمطارات السعودية جراء القلق الناتج عن توعد القوات المسلحة اليمنية بالرد على التصعيد.

وأكد المصدر العسكري، وجود حالة ارباك مستمرة للحركة الجوية في عدة مطارات سعودية جراء وصول بلاغات من قيادة تحالف العدوان إلى بعض المطارات بتأجيل رحلات جوية إثر الاشتباه بوجود طائرات مسيرة في الأجواء السعودية.

ولفت الى ان المعلومات تؤكد أن قيادة تحالف العدوان أبلغت إدارة المطارات السعودية باحتمال إستمرار الهجمات الجوية على المطارات والاستعداد لإتخاذ الإجراءات اللازمة السريعة لإيقاف الحركة الجوية في أي وقت.

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