المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية عن شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على حي الأعناب السكني في العاصمة صنعاء.

وكان قد صعد طيران العدوان السعودي الأمريكي، خلال الساعات الماضية، غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفاً شهداء وجرحى ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة خروقهم لاتفاق السويد.

شهداء وجرحى في الحديدة وخرق متكرر لإتفاق السويد

ففي الحديدة أفادت مصادر محلية عن استشهاد رجل وزجته تحمل جنين في بطنها بإصابات خطيرة في غارة لطيران العدوان على منزل المواطن عبد الله شريان في قرية المرير بمديرية حيس.

وأعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق عن رصد 327 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24ساعة الماضية، بينها غارات للطيران الحربي والتجسسي على حيس والجبلية وتحليق مكثف.

32 غارة على حجة وصعدة ومأرب

أما في صعدة أصيب 6 مواطنين ومهاجرين افريقيين اثنين بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو وال الشيخ ووصول جريحين إلى مستشفى السلام بمركز المحافظة أصيبا بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 30 غارة على مديريتي صرواح والجوبة.

وفي حجة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتان على مديرية حرض.