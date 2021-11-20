المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، عن عملية عسكرية واسعة خلال الساعات القادمة.

وقال العميد سريع: بيان هام للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.

وكان قد توعد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، عن التصعيد الأخير للعدوان.

وقال العميد سـريع، في تصعيد كبير قوى العدوان السعودي الأمريكي تشن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية توزعت على عدد من محافظات الجمهورية. وأكد سـريع أن هذا التصعيد سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل نتائجه.

وتستهدف القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير أهداف عسكرية داخل العمق السعودي، خلال الأيام الأخيرة.