المشهد اليمني الأول

عملية توازن الردع الثامنة.. عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في الرياض وجدة وجيزان وأبها بـ14 طائرة مسيرة بيان عملية توازن الردع الثامنة

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان عملية توازن الردع الثامنة

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ) صدق الله العظيم

بعونِ اللهِ تعالى ورداً على تصعيدِ العدوانِ واستمرارِ جرائمهِ وحصارهِ نفذت قواتُنا المسلحةُ عمليةَ توازنِ الردعِ الثامنةِ، وذلك بقصف عددٍ من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وعلى النحو التالي:

قصفُ مطار الملك خالد في الرياضِ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

وقصفُ مصافي أرامكو جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٢

قصفُ هدفٍ عسكريٍ مهمٍ بمطارِ أبها الدولي بطائرة صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ مختلفةٍ في مناطقَ أبها وجيزانَ ونجرانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K

بلغَ عددُ الطائراتِ المسيرةِ المشاركةِ في العمليةِ أربعَ عشرةَ طائرة.

إن القواتِ المسلحةَ تؤكدُ قدرتَها على تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ الهجوميةِ ضد العدوّ السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاعِ المشروعِ عن الشعبِ والوطن.

إن القواتِ المسلحةَ وبعونِ اللهِ تعالى سوف تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ والله على ما نقولُ شهيد.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلا

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرار الأمة

صنعاء 15 ربيع الآخر 1443 للهجرة

الموافق 20 نوفمبر 2021 م