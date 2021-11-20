المشهد اليمني الأول

كشف العميد يحيى سريع، اليوم السبت، عن تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية توازن الردع الثامنة، بقصف عدد من الاهداف العسكرية والحيويةِ التابعة للعدو السعودي في الرياض وجدة وأبها وجيزان ونجران بأربعة عشر طائرة مسيرة.

وحسب بيان سريع، استهدفت القوات المسلحة اليمنية، يوم أمس الجمعة، مطار الملك خالد في الرياض بـ4 طائرات مسيرة من نوع صماد 3 في عملية توازن الردع الثامنة”.

وأوضح البيان أنه تم قصف أهداف عسكرية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومصافي أرامكو في جدة بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد2، وتقصف هدف عسكري مهم بمطار أبها الدولي بطائرة صماد3 خلال العملية.

وأضاف البيان أنه تم قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران بـ5 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K ، وأشار البيان الى مشاركة 14 طائرة مسيرة من طراز صماد 3 وصماد 2 وقاصف 2K في عملية توازن الردع الثامنة.

وأكدت القوات المسلحة قدرتها على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد العدو السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاع المشروع عن الشعب والوطن

كما أكدت مواجهة التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد.

بيان عملية توازن الردع الثامنة

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ) صدق الله العظيم

بعونِ اللهِ تعالى ورداً على تصعيدِ العدوانِ واستمرارِ جرائمهِ وحصارهِ نفذت قواتُنا المسلحةُ عمليةَ توازنِ الردعِ الثامنةِ، وذلك بقصف عددٍ من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وعلى النحو التالي:

قصفُ مطار الملك خالد في الرياضِ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

وقصفُ مصافي أرامكو جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٢

قصفُ هدفٍ عسكريٍ مهمٍ بمطارِ أبها الدولي بطائرة صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ مختلفةٍ في مناطقَ أبها وجيزانَ ونجرانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K

بلغَ عددُ الطائراتِ المسيرةِ المشاركةِ في العمليةِ أربعَ عشرةَ طائرة.

إن القواتِ المسلحةَ تؤكدُ قدرتَها على تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ الهجوميةِ ضد العدوّ السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاعِ المشروعِ عن الشعبِ والوطن.

إن القواتِ المسلحةَ وبعونِ اللهِ تعالى سوف تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ والله على ما نقولُ شهيد.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلا

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرار الأمة

صنعاء 15 ربيع الآخر 1443 للهجرة

الموافق 20 نوفمبر 2021 م