المشهد اليمني الأول
عاجل.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها المباشرة وتنشر خبرا عاجلا يمس ملايين اليمنيين (وهذا ماسيحدث بعد يومين صورة)
عاجل.. قناة المسيرة تقطع بث برامجها المباشرة وتنشر خبرا عاجلا يمس ملايين اليمنيين (وهذا ماسيحدث بعد يومين صورة)
دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني، للخروج الجماهيري عصر الإثنين في مسيرة ” أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار.
هذا وحددت اللجنة المنظمة تحدد ساحة باب اليمن بأمانة العاصمة صنعاء مكانا لمسيرة “امريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار.