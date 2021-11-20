المشهد اليمني الأول

أدان المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم السبت، في بيان له، ما قامت به بريطانيا من خطوات إجرامية وتآمرية لإستهداف حركة المقاومة الإسلامية حماس وإدراجها في لائحة ما يسمى بالإرهاب.

وأضاف سياسي أنصار الله، أن التحركات البريطانية تأتي في إطار التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية خدمة للكيان الصهيوني الغاصب والمحتل.

وأكد السياسي الوقوف الكلي مع فلسطين والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الإسلامية والقدس الذي يمثل القضية الأولى والمركزية.

ودعى سياسي أنصار الله الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الكبير لنصرة القضية الفلسطينية ورفض الإجراءات البريطانية الإجرامية بحق المجاهدين في فلسطين والشعب الفلسطيني المظلوم.

نص بيان سياسي أنصار الله

بِسْم الله الرحمن الرحيم

ندين ونرفض بشده ما قامت به بريطانيا من خطوات إجرامية وتآمرية تستهدف المجاهدين في فلسطين ومنها حركة المقاومة الإسلامية حماس وإدراجها في لائحة ما يسمى بالإرهاب.

إننا إذ نعتبر هذه التحركات البريطانية الذي تأتي في إطار التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية خدمة للكيان الصهيوني الغاصب والمحتل.

كما نؤكد وقوفنا الكلي مع فلسطين والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الإسلامية والقدس الذي يمثل القضية الأولى والمركزية.

كما ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الكبير لنصرة القضية الفلسطينية ورفض الإجراءات البريطانية الإجرامية بحق المجاهدين في فلسطين والشعب الفلسطيني المظلوم.

المكتب السياسي لأنصار الله

السبت 15 ربيع ثاني 1443هـ

الموافق 20 نوفمبر 2021م