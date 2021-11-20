المشهد اليمني الأول

زفت العاصمة صنعاء، اليوم السبت، خبرا سارا لأصحاب السيارات والمركبات المتنوعة الغير المرقمة بتمديد فترة الترقيم.

وأعلنت مصلحة الجمارك بصنعاء، عن تمديد فترة حملة التخفيضات الجمركية لترسيم السيارات والمركبات، حتى 31 ديسمبر 2021م.

وأشارت المصلحة في بيان لها، إلى أن التمديد يأتي مراعاة للظروف التي يمر بها المواطنون جراء العدوان والحصار.

وكان أصدرت مصلحة الجمارك، في قرار سابق ،قبل أيام بتخفيض الرسوم الجمركية إلى 70 بالمائة، وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها المواطنون.

ودعت المصلحة مالكي السيارات وأصحاب المعارض، إلى الاستفادة من فترة التخفيض والحرص على تصحيح الوضع القانوني للسيارات والمركبات وتجنب مالكيها المساءلة القانونية.