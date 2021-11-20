المشهد اليمني الأول

عاجل.. شركة النفط اليمنية بصعاء تصدر إعلان جديد (التفاصيل بالصورة)

عاجل.. شركة النفط اليمنية بصعاء تصدر إعلان جديد (التفاصيل بالصورة)

عاجل.. شركة النفط اليمنية بصعاء تصدر إعلان جديد (التفاصيل بالصورة)

أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء، اليوم السبت، عن كشوفات المحطات التي تعمل يوم غد الآحد.

ونشرت الشركة كشف المحطات العاملة ليوم غد الأحد 21/نوفمبر/2021م (بنزين) والموزعة للبيع بالسعر الرسمي (سعر اللتر = 425 ريال،الدبة 20لتر = 8500 ريال) للأخوة المواطنين.

وذلك عبر فروع الشركة في عواصم المحافظات والمدن الكبيرة من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة “جي تي فريدوم”.