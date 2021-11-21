المشهد اليمني الأول

وجه نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، رسالة ساخرة للمرتزقة، بعنوان مقترح انساني، وضرب مثالاً عن حالهم في الساحل الغربي.

وقال العزي في تغريدة له في تويتر: (مقترح إنساني) عزيزي المرتزق: كن بحجمك الطبيعي واترك وضع البالونة حتى لا تقرح ع الفاضي، كالذين قرحوا في حيس وعادوا لتعداد مواقعهم الموجودة بحوزتهم من سنين.

وأضاف حسين العزي، وضمانا لسلامتك من قارح الشبحة الفارغة، تذكر أنك مرتزق ودائما تخيل نفسك بدون غطاء جوي.

واختتم العزي تغريدته بقوله: افعل ذلك3مرات يوميا، حتى لاتظن أنك رجل حرب وتودف.