المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان، اليوم الأحد، عدة غارات على محافظات يمنية.



حيث قام بشن غارة على مطار تعز، كما شن طيران تحالف العدوان 4 غـارات على حرض في حجة.

فيما شن طيران تحالف العدوان هذه اللحظات غارة على منطقة الصوح قبالة نجران.