الرئيسية أخبار وتقارير جرائم العدوان غارات لطيران العدوان على مطار تعز وحرض ونجران أخبار وتقاريرجرائم العدوان غارات لطيران العدوان على مطار تعز وحرض ونجران 21 نوفمبر، 2021 240 المشهد اليمني الأولشن طيران تحالف العدوان، اليوم الأحد، عدة غارات على محافظات يمنية. حيث قام بشن غارة على مطار تعز، كما شن طيران تحالف العدوان 4 غـارات على حرض في حجة. فيما شن طيران تحالف العدوان هذه اللحظات غارة على منطقة الصوح قبالة نجران. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب المسيرات اليمنية تقصف مطار نجران وتتسبب بايقاف مطار نجران ومطار الرياض ومواقع رصد دولية تؤكد عاجل: طيران العدوان الأمريكي السعودي يستهدف العاصمة صنعاء بعدة غارات (الأماكن المستهدفة) طيران العدوان يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء هذه اللحظات (الأماكن المستهدفة)