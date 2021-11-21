المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. كارثة كبرى تصيب السعودية بعد عملية توازن الردع الثامنة التى نفذها الحوثيون بـ14 مسيرة ووكالة رويترز تكشف المستور (تفاصيل خطيرة)

ورد الآن.. كارثة كبرى تصيب السعودية بعد عملية توازن الردع الثامنة التى نفذها الحوثيون بـ14 مسيرة ووكالة رويترز تكشف المستور (تفاصيل خطيرة)

أفادت وكالة رويترز، أن سوق الأسهم التابع لمملكة العربية السعودي يسجل أكبر هبوط لها منذ أكثر من عام.

وأكدت رويترز أن حدوث ذلك بعد يوم من إعلان قوات الجيش واللجان الشعبية من إطلاق 14 طائرة مسيرة على عدة مدن ومنشآت في المملكة.

وأضافات، بعد إعلان القوات المسلحة العملية العسكرية على المملكة، انخفضت الأسهم السعودية منها أسهم منشآت شركة أرامكو بـ جدة التي انخفض سهمها بنسبة 1.9% .