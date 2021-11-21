المشهد اليمني الأول

دول العـدوان ترد بحماقة على قبائل مراد الذي وصلت العاصمة صنعاء مؤخراً “صور حصرية”

دول العـدوان ترد بحماقة على قبائل مراد الذي وصلت العاصمة صنعاء مؤخراً “صور حصرية”

تتكشف حقائق مشروع تحالف العدوان التدميري بعد التحرير، وتتلاشى عناوينه البراقة التي زعمت دعم أبناء مأرب بالمشاريع والخدمات.

مديرية الجوبة في محافظة مأرب تعرضت ولازالت للقصف الهيستري من قبل طيران تحالف العدوان الغاشم، قصف طال منازل وممتلكات المواطنين بالدرجة الأولى لتتضح الصورة للجميع عن حقيقة هذا المشروع التدميري الذي لم تسلم منه حتى منازل مرتزقة العدوان أنفسهم الذين يقاتلون في صفوفه.

أضف إلى ذلك مساجد الله، فقد نالها نصيبها أيضاً من عدوان قرن الشيطان، وتعرضت للاستهداف الهمجي في تأكيد واضح أن العدوان لا يفرق بين منزل مواطن أو مسجد لعبادة الله، فكل شيءٍ مستهدف.

أصبحت منازل المواطنين وممتلكاتهم في الجوبة هدفاً لطيران العدوان الغاشم بعد أن حافظ عليها الجيش واللجان من العبث، إلا انها لم تسلم من استهداف طيران تحالف الإجرام، وهو الأمر الذي يحتم على أبنائها وخاصة من يقفون في الطرف الآخر مراجعة أنفسهم وتحديد موقفهم من عدوان غاشم يستهدف الجميع دون استثناء.

استهداف الجوبة ومناطق مراد بشكل عام أتى بعد وصول وفود كبيرة من أبناء قبائل مراد إلى العاصمة صنعاء في زيارة أخوية صادقة لتوحيد الصف في مواجهة العـدوان، وهو الأمر الذي أغاض العدو بشكل كبير ليرد على أبناء مراد باستهداف المنشئات الحيوية والمنازل والمساجد، وكأنه يقول لهم هذا جزاء كل من يحاول اختيار السلام مع صنعاء أو يقف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية.