المشهد اليمني الأول

معارك مأرب الآن.. هجوم واسع للجيش واللجان الشعبية يبعدهم مسافة بسيطة من دخول مدينة مأرب بعد السيطرة على مواقع جديدة تمثل آخر مداخل المدينة ووزير الخارجية بن مبارك يؤكد (تفاصيل حصرية بالصورة)

معارك مأرب الآن.. هجوم واسع للجيش واللجان الشعبية يبعدهم مسافة بسيطة من دخول مدينة مأرب بعد السيطرة على مواقع جديدة تمثل آخر مداخل المدينة (تفاصيل حصرية بالصورة)

أفادت مصادر قبلية في مأرب اليوم الأحد، أن قوات الجيش واللجان الشعبية، شنت هجوم واسع على مواقع مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنت هجوام واسع على مواقع مرتزقة العدوان في العطيف والدشوش شمال مدينة مأرب. كما أكدت، احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية في الجبهه الجنوبيه النقطة الامنية الغربية بالفلج، أحد مداخل بوابة مدينة مأرب.

مراسل قناة المسيرة

وكان كشف مراسل قناة المسيرة، عبدالرحمن السقاف اليوم الأحد، عن وصول الجيش واللجان الشعبية لأهم مداخل مدينة مأرب والتي بسقوطها يشرع الجيش واللجان الشعبية في دخول مدينة مأرب شرق اليمن. ونشر السقاف صورة لمقاتلي الجيش واللجان من أمام نقطة الفلج التي تعد المدخل الجنوبي الغربي لمدينة مأرب وواحدة من أهم مداخل المدينة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن تلك الصورة في إشارة منهم لتقدم الجيش واللجان الشعبية من عدة محاور مضيقين الخناق بالتالي على مدينة مأرب التي باتوا على مشارف مداخلها في إشارة واضحة على قرب دخول مقاتليهم للمدينة.

وعلق مراسل قناة المسيرة الحربي السقاف على الصورة بقوله “صباح اليوم من امام الفلج وتعد الفلج بوابة دخول محافظة مأرب” وظهر في الصورة عدد من مقاتلي الجيش واللجان مع السقاف.

واعتبر مراقبون للشأن العسكري في اليمن الصورة بمثابة تأكيد واضح على تحييد نقطة الفلج كونها باتت ساحة لتبادل القصف والنيران بين قوات الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان.

وأشاروا بأن نقطة الفلج باتت في حكم السقوط بأيدي مقاتلي الجيش واللجان الشعبية بعد تقدمهم لمحيط النقطة وهو ما يأذن للقوات في الشروع في بدء اقتحام المدينة.

وزير خارجية المرتزقة

وكان نقلت قناة الجزيرة، عن وزير خارجية المرتزقة، المرتزق أحمد عوض بن مبارك، أن تداعيات سقوط مأرب ستشكل نهاية للعملية السياسية في اليمن.

وأكد المرتزق بن بريك أن مآلات استيلاء الجيش واللجان الشعبية على مأرب لن تقل سوءا عن أثر تهدم سدها تاريخيا.