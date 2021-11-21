المشهد اليمني الأول

تعزية للاعلامي المجاهد نيازي الرازحي العبسي مخرج برنامج يمن الصمود – اذاعة صنعاء لوفاة والده القدير

ببالغ الاسى والحزن تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس ادارة اذاعة الثورة سام EM الاستاذ /المجاهد عبدالله علي اسماعيل الرازحي العبسي من مواليد قرية الغليبة – اعبوس مديرية حيفان محافظة تعز.

وبهذا المصاب الجلل يعزي كادر ومحرري موقع المشهد اليمني الأول، الاخ المجاهد الاستاذ / نيازي علي اسماعيل الرازحي العبسي، مُخرج برنامج يمن الصمود – اذاعة صنعاء الجمهورية اليمنية بوفاة والده الفاضل سائلين المولى عز وجل ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .

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المعزون

كادر ومحرري موقع

المشهد اليمني الأول