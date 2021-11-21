المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. الكشف عن فضيحة كبرى في الساحل الغربي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من هذا الطرف (تفاصيل ما حدث الساعات الماضية)

عاجل الآن.. الكشف عن فضيحة كبرى في الساحل الغربي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من هذا الطرف (تفاصيل ما حدث الساعات الماضية)

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، اليوم الأحد، أن معارك شنت بين فصيلين متناحرين في صفوف مرتزقة العدوان بالساحل الغربي.

وأضافت، أن معارك اندلعت بين “مرتزقة ما يسمى اللواء 14 عمالقة، ومرتزقة قرى الهاملي” استمرت لساعات بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت المصادر، أن سبب اندلاع المعارك التى راح ضحيتها العشرات، كان جرّاء خلاف بين الطرفين على توزيع الأموال!!