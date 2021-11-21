المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر سعودية، مساء اليوم الأحد، عن هجوم جوي جديد بطيران مسير يستهدف السعودية.

وأكدت المصادر، تعرض مطار نجران السعودي للاستهداف بطيران مسير يمني.

وغرد مواطنون سعوديون، في تويتر عن سماع دوي انفجارت في مطار نجران جنوبية السعودية.

وزعمت وسائل اعلام تابعة للتحالف، تمكنه من اعتراض مسيرة استهدفت مطار نجران قادمة من الأراضي اليمنية.

على ذات السياق، أكدت مواقع رصد جوي دولية، توقف الحركة الجوية في ‎مطار الرياض، وأضاف أن عدد من الطائرات عالقة في الأجواء.

فيما أكدت مصادر مطلعة، معاودة تحالف العدوان تمهيده لاستهداف مطار صنعاء الدولي، وذلك تحت مزاعم ما أسماها انطلاق العمليات العسكرية منه.

وكان شن طيران تحالف العدوان، اليوم الأحد، غارة على مطار تعز، كما شن طيران تحالف العدوان 4 غـارات على حرض في حجة. فيما شن طيران تحالف العدوان هذه اللحظات غارة على منطقة الصوح قبالة نجران.