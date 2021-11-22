المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. تفاصيل ما حدث في وسط الحشود الجماهيرية بالعاصمة صنعاء ولفت انتباه الجميع والمتحدث يتوقف عن قراءة بيان المسيرة ويعلق عن الحدث العظيم (التفاصيل)

عاجل الآن.. تفاصيل ما حدث في وسط الحشود الجماهيرية بالعاصمة صنعاء ولفت انتباه الجميع والمتحدث يتوقف عن قراءة بيان المسيرة ويعلق عن الحدث العظيم (التفاصيل)

انطلقت مسيرة كبرى في العاصمة صنعاء بحشود جماهيرية مليونية تحت عنوان “أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار”.

وحدث أن أشعل بعض المتظاهرين العلم الأمريكي مباشرة على الهواء، الأمر الذي لفت الإنتباه أمام الجميع، وتفاجئ البعض وابتعدوا عن الحريق بغير قصد.

ووصل الأمر أن لفت اشعال العلم الأمريكي قارئ بيان المسيرة، حيث توقف المختص بقراءة بيان المسيرة لبرهة عن قرائة البيان، وعلق عن اشتعال العلم الأمريكي، ثم أكمل قراءة البيان بعد التعليق.