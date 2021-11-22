المشهد اليمني الأول

رداً على استمرار العدوان والحصار يؤكد اليمنيون صمودهم في وجه هذا العدوان السافر المستمر منذ عدة سنوات وهو العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية.

وانطلقت تظاهرات شعبية في العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية أخرى تحت شعار “أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار الحرب والحصار على اليمن”.

وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وحجة وعَمْران والبيضاء والحديدة ورَيْمَة وإب وصعدة مسيرات صباح اليوم، ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات، اليمنيين في مختلف المناطق والمحافظات اليمينة للمشاركة في مسيرات حاشدة ضد التصعيد العسكري الأمريكي.

وتوافدت الحشود الجماهيرية إلى باب اليمن في العاصمة اليمنية صنعاء للمشاركة في مسيرة “أميركا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار الحرب والحصار”.

العاصمة صنعاء

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات المحرر، اليوم الإثنين، بعنوان “أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار”.

وتوافد مئات الألاف من المواطنين في الساحة المحددة للإحتشاد بالعاصمة، ساحة باب اليمن استجابة للجنة المنظمة للفعاليات، وذلك مقابل التصعيد المستمر لدول العدوان برئاسة أمريكا على الشعب اليمني.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في كلمه له، أن أمريكا هي أساس العدوان على بلدنا والشريك الأكبر في العدوان والحصار لبلدنا، وأمريكا وراء الشر في بلدنا وهي التي تقتل وتدمر في اليمن. كما أكد أن أمريكا هي عدونا وستبقى عدونا باستمرار ونحن لا نراها إلا قشة، أمريكا التي تدعي الحرية والديمقراطية تعمد إلى حجب المواقع الإخبارية للمسيرة وغيرها.

وعن الحوارات علق الحوثي قائلاً: خضنا حوارات واكتشفنا انهم ليسوا جادين فحواراتهم فقط استكشافية، وأكد أن الحظر الجوي والبحري يستهدف المواطن اليمني اما نحن فلا نخرج أصلا الى خارج اليمن ولايوجد لدينا أي شيء خارج البلد ولا نملك شيء حتى في صنعاء، كما أكد: لسنا أصحاب شركات ولا ارصدة وايقاف الحوالات فقط يضر بالمواطن اليمني.

محافظة حجة

وشهدت محافظة حجة اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من أمام مسجد لقمان إلى جوار مكتب الزراعة بمدينة حجة، ردد المشاركون فيها الشعارات، التي حمّلت أمريكا مسؤولية التداعيات الكارثية الناتجة عن استمرار العدوان الحصار، وتفاقم معاناة الشعب اليمني.

ودعى المشاركون فيها الى استمرار التحشيد للجبهات، كما جددوا العهد للشهداء والجرحى والأسرى بمواصلة السير على دربهم حتى تحقيق النصر المؤزر.

وفي المسيرة، أشار أمين عام محلي المحافظة إسماعيل المهيم ومشرف المحافظة نايف أبو خرفشة، إلى وعي الشعب اليمني وإدراكه لدور أمريكا في العدوان المباشر وغير المباشر على اليمن. وأكدا أهمية الاستمرار في أعمال التحشيد ورفد الجبهات بالمزيد من قوافل الرجال والعطاء والعتاد حتى تطهير أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

محافظة صعدة

وخرجت، صباح اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة غاضبة في مدينة صعدة تحت شعار (أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار). ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية مرددين هتافات ثورية.

وألقى وكيل محافظة صعدة يحيى الحمران كلمة أشار إلى تضحيات الشعبي اليمني أمام العدوان الأمريكي السعودي على مدى سبع سنوات، لافتا إلى قصف العدوان للمستشفيات والمدارس والمنازل وكل شيء في اليمن، مؤكدا أن مشروع تقسيم اليمن هو مشروع أمريكي.

وقال الأمريكيون هم من يحاصروننا وهم ومن يقتلونا، وخاطب الأمريكيين والإسرائيليين بقوله ليس لكم إلا الهزيمة والخيبة، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى المزيد من الصمود ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

محافظة عمران

كما شهدت محافظة عمران اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار “أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار “.

ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدّمها المحافظ الدكتور فيصل جعمان، اللافتات المنددة بجرائم وانتهاكات أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب سبع سنوات وآخرها جريمة إعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

وأكدوا أن جرائم وانتهاكات العدوان، التي يهتز لها الضمير الإنساني، دليل على مدى انحطاط العدو الأمريكي الذي ارتكب أبشع الجرائم في اليمن والعالم. واستنكر أبناء عمران، صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إزاء تصعيد العدوان الأمريكي السعودي وتشديد الحصار على الشعب اليمني.

محافظة الحديدة

ونُظمت في مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة وقفة ومسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار “أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار”.

وردد المشاركون في الوقفة والمسيرة الشعارات، التي حمّلت أمريكا مسؤولية التداعيات الكارثية عن استمرار العدوان والحصار، وتفاقم معاناة الشعب اليمني. وجددوا العهد بمواصلة السير على درب الأبطال من الشهداء والجرحى والأسرى حتى تحقيق النصر.

وفي الوقفة والمسيرة، عبر محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، عن الثقة بوعي أبناء المحافظة وإدراكهم لدور أمريكا في العدوان المباشر وغير المباشر على اليمن.

وأشارا إلى أن دول العدوان بقيادة أمريكا، ستفشل في النيل من صمود وعزيمة أبناء الشعب اليمني، كما فشلت خلال السنوات السبع الماضية. وأكد قحيم والبشري، أهمية استمرار أعمال التحشيد ورفد الجبهات بالمزيد من قوافل الرجال والعطاء والعتاد حتى تطهير أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

محافظة البيضاء

فيما شهدت محافظة البيضاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع مدينة البيضاء، رفع المشاركون فيها لافتات منددة بجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب سبع سنوات. وحملوا أمريكا مسؤولية التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار.. مؤكدين إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية أحمد الشوتري، أن تصعيد العدوان على اليمن بقيادة أمريكا، يأتي امتداداً لقرار واشنطن في شن العدوان وقتل أبناء اليمن وتدمير مقدرات البلاد. وأشار إلى أن الشعب اليمني أدرك مؤامرات العدوان وإدارة أمريكا للحرب، بإفشالها من خلال استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد للدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره.

محافظة تعز

وشهدت محافظة تعز اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في مفرق ماوية بمنطقة الجند تحت شعار “أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار “.

ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدّمها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ومحافظ تعز صلاح عبد الرحمن بجاش، اللافتات المنددة بجرائم أمريكا وأدواتها من السعودية والإمارات بحق الشعب اليمني منذ ما يقارب سبع سنوات.

وفي المسيرة أشار عضو السياسي الأعلى السامعي، إلى أن دول العدوان، ستفشل في النيل من صمود وعزيمة اليمنيين وستندحر كما اندحرت خلال السبع السنوات الماضية. وقال “إن قوى العدوان والمرتزقة اليوم ينتحرون في مختلف الجبهات “.. مشيداً بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان وأدواته.