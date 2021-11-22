المشهد اليمني الأول

أهابت وزارة الكهرباء والطاقة بالأخوة المواطنيين، في إعلان جديد، سرعة الابلاغ عن المحطات الكهربائية الخاصة الغير ملتزمة بالغاء رسوم الاشتراك الشهري او اي رسوم اخرى.

وأضافت وزارة الكهرباء، وكذلك اي محطة كهرباء خاصة تقوم بالبيع بتعرفة اعلى من 285 ريال للكيلو ات ساعة. وأكدت وجوب الابلاغ عن طريق الرقم المجاني 8000144 او ارسال صورة من الفاتورة على رقم الواتس 772999295

وكان أكدت وزارة الكـهرباء في بيان سابق لها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه كل من لم يلتزم بتنفيذ القرار الوزاري رقم (123) والصادر بتاريخ 12أكتوبر 2021 والقاضي بإلغاء مايسمى بالإشتراك الشهري أو رسوم الخدمات.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بإغلاق المحطات المخالفة وتنزيل الشبكات التابعة لكل محطة خالفت القرار الوزاري.