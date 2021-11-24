ورد الآن.. انفجارات عنيفة لغارات طيران تحالف العدوان على العاصمة اليمنية صنعاء (أماكن الإستهداف)

هز انفجار عنيف قبل قليل العاصمة صنعاء

وافاد مواطنين عن سماع دوي انفجارات عنيفة جراء غارات لطيران العدوان السعودي

وأكدت مصادر رسمية عن شن طيران العدوان السعودي الأمريكي قبل قليل عدد من الغارات على العاصمة صنعاء دون مزيد من التفاصيل.

وكان قد صعد طيران العدوان السعودي الأمريكي، خلال الساعات الماضية، غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفاً شهداء وجرحى ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة خروقهم لاتفاق السويد.