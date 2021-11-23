المشهد اليمني الأول

الطيران المدني يؤكد تعمّد العدوان الكذب لاستهداف مطار صنعاء الدولي ومدير المطار يسخر من الإدعاءات

أكد وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل أن تحالف العدوان يتعمد الكذب والتضليل وتزييف الحقائق بشأن مطار صنعاء لتبرير استهدافه المستمر. وأفاد وكيل الهيئة بأن ادعاءات تحالف العدوان تهدف إلى إيقاف حركة المطار الملاحية والخدمات التي يقدمها لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية.

وقال إن “مايسوّق له العدوان هذه الأيام تمهيد لاستهداف ما تبقى من منشآت المطار بعد أخذ ضمانات من الأمم المتحدة بعدم استهدافه كونه منشأة مدنية تُحرّم القوانين والاتفاقيات الدولية استهدافه”.

وأوضح وكيل هيئة الطيران، أن الفيديو الذي تداولته قنوات العدوان مؤخرا هو فيديو في المطار العسكري المجانب لمطار صنعاء المدني، وقال : “الكل يعرف هذا، مثله مثل أغلب مطارات العالم ومنها مطاري أبها وجدة التي يكون المطار العسكري مجانب للمطار المدني وتواكب هذا التصوير مع مرور الطائرة الأممية”.

وأشار إلى أن طيران الأمم المتحدة يصل إلى مطـار صنعاء منذ بداية العدوان بواقع ثلاث إلى خمس رحلات يومياً بانسيابية تامة ولم يسجل أي خلل أمني أو فني بشهادة طياري الأمم المتحدة وموظفيها.

وذكر وكيل الهيئة أن ممثل الأمم المتحدة المقيم منسق الشؤون الإنسانية اطلع على حجم التدمير الذي لحق بمـطار صنعاء ومدى جاهزيته الفنية والخدمات الملاحية التي تقدم للطائرات الأممية والمنظمات الدولية الإنسانية وفقا للشروط والمتطلبات الدولية في المطارات العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو.

مدير المطار يسخر من ادعاءات العدوان

على ذات السياق، سخر مدير مطار صنعـاء الدولي خالد الشايف من الادعاءات المفبركة وحملات التضليل الإعلامية لتحالف العدوان بزعمه ان الطيران المسير ينطلق من مطـار صنعاء. وقال الشايف في تغريده له على “تويتر” – تحالف العدوان يعلم ان الطيران المسير لا يحتاج في عملية إقلاعه لمطارات وممكن إطلاقه من أي مكان .

مشيرا الى ان هذه الادعاءات المزيفة تهدف الى عرقلة الجهود والتحركات الأممية في إعادة فتح مطار صنعاء وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن وليام ديفيد غريسلي خلال زيارته للمطار أمس الأول مع وزير النقل عامر المراني عبر عن استياءه من إغلاق مطـار صنعاء رغم جاهزيته.

من جانبه نفى وزير النقل ما تروّج له وسائل إعلام تحالف العدوان، عن وجود مظاهر عسكرية في مطـار صنعاء أو استخدامه لأغراض عسكرية معتبراً ذلك الترويج تضليلاً للرأي العالمي وتزييفاً للحقائق، حتى لا يتم فتح المطار الذي يخدم أكثر من ثلثي سكان الجمهورية اليمنية.

وجدد وزير النقل، التأكيد على ضرورة فتح مطار صنـعاء الدولي أمام كافة الرحلات المدنية والإنسانية .. لافتاً إلى أن المطار مدني يقدّم خدمات ملاحية جوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية، وفقا لشروط ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.