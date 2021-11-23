المشهد اليمني الأول

عاجل.. مراسل المسيرة يظهر مشهد مرعب من الساحل الغربي (تفاصيل ما يحدث في جبهة الساحل)

عاجل.. مراسل المسيرة يظهر مشهد مرعب من الساحل الغربي (تفاصيل ما يحدث في جبهة الساحل)

عاجل.. مراسل المسيرة يظهر مشهد مرعب من الساحل الغربي (تفاصيل ما يحدث في جبهة الساحل)

كشف مراسل قناة المسيرة، سمير المترب، اليوم الثلاثاء، عن تصعيد من مرتزقة العدوان في الساحل الغربي متجاهلا اتفاق السويد.

وأكد المترب، أن الجيش واللجان الشعبية سحق مرتزقة العدوان رغم التزامه باتفاق السويد، رغم تلقيه خروقات متتابعة من مرتزقة العدوان كل يوم.

وأظهر مراسل المسيرة، صورة لمدرعة حارقة تابعة لقوات مرتزة العدوان، معلقا عليها بقوله: بيصعدوا خارج نطاق اتفاق السويد، وأضاف: واحنا بقوة الله ملتزمين بالاتفاق وفي نفس الوقت .. بركناهم .. وبتكناهم.

ويستمر مرتزقة العدوان خروقاتهم لاتفاق السويد، بزحوفات كثيفة يصدها الجيش واللجان الشعبية، كما يصعد تحالف العدوان بجرائمة باستهداف منازل المواطنين مخلفا شهداء من النساء والأطفال.