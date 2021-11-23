المشهد اليمني الأول

أكد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن الحصار الأمريكي لليمن، جريمة حرب تمس حياة أكثر من 25 مليون من أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المشاط اليوم الثلاثاء، للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن وليام ديفيد غريسلي.

وخلال اللقاء تطرق الرئيس المشاط، إلى المعاناة والمأساة الإنسانية التي يعاني منها كافة أبناء الشعب اليمني جراء الحصار وعلى وجه الخصوص المرضى الذين يتوفى الكثير منهم لعدم قدرتهم على السفر إلى الخارج للعلاج نظراً لإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وأكد أن الحصار الأمريكي لليمن، جريمة حرب تمس حياة أكثر من 25 مليون من أبناء الشعب اليمني، وأن دول العدوان وعلى رأسها أمريكا عملت خلال الفترة الماضية على إفشال المبعوث الأممي السابق وتعمل على إفشال المبعوث الجديد من خلال منعهم من تحقيق أي تقدم في الاستحقاقات الإنسانية وفي المقدمة رفع الحصار والقيود على الموانئ والحظر عن مطار صنعاء الدولي.

وطالب رئيس المجلس السياسي الأعلى، الأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان وعلى رأسها أمريكا برفع الحصار والسماح للمشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة.

وفيما يتعلق بخزان “صافر”، عبر الرئيس المشاط عن أسفه من تراجع الأمم المتحدة عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم “صافر“، مشيراً إلى أن ذلك التراجع، يزيد من احتمال تعرض بيئة البحر الأحمر لخطر التلوث، مؤكداً أن “على الأمم المتحدة أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه لإيجاد حل نهائي لهذا الملف”.