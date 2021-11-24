المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران تحالف العدوان استهدف منطقة التنهدين جنوبي العاصمة صنعاء بغارات شديدة الانفجار وتحليق مستمر.

وكان شنت وسائل اعلام تابعة لتحالف العدوان ومرتزقته، حملات اعلامية استباقية لتمهيد استهداف مطار صنعاء الدولي.

على ذات السياق، استشهد مواطنين اثنين واصابة اثنين آخرين يوم أمس الأربعاء نتيجة استهدف العدوان مبنى قيد الإنشاء تابع لمستشفى اليتيم بـمديرية معين.

كما استهدف طيران العدوان، مصنعا للبلاستيك في جولة عمران ويأتي ذلك في سياق جرائم طيران العدوان على اليمن أمام مرأى ومسمع من العالم بحق المواطنين الأبرياء.