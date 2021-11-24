المشهد اليمني الأول

استشهد مدنيان سوريان وأصيب مدني آخر و6 جنود جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى في حمص.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا): إنه في حوالي الساعة ٢٦، ١ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأضاف المصدر، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان لاستشهاد مدنيين 2 وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.”

وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ في الـ17 من الشهر الجاري عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر.