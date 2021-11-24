المشهد اليمني الأول

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل إبراهيم الوزير. جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بالوزارة والدور المناط بها في تطوير البنية التحتية للمحاكم والنيابات، بما يكفل تحسين مستوى التقاضي لضمان تحقيق العدالة.

وتطرق اللقاء إلى دور وزارة العدل في معالجة الصعوبات التي تواجه عمل المحاكم والنيابات، خاصة ما يتعلق بتوفير المنشآت والتجهيزات، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي، والذي تسبب في تدمير المنشآت القضائية.

وفي اللقاء حث الرئيس المشاط على أهمية انضباط العمل في المحاكم والنيابات وتفعيل دورها ورفدها بكوادر مؤهلة قادرة على إنجاز القضايا والبت فيها.

على ذات السياق، التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية، العميد علي حميد. جرى خلال اللقاء، مناقشة سير الأداء بالمؤسسة الاقتصادية وخططها لتوسيع نشاطها واستثماراتها خلال العام القادم، وكذا الجوانب المتصلة بتأهيل المخابز التابعة للمؤسسة.

وفي اللقاء، أكد الرئيس المشاط، على أهمية توجه المؤسسة الاقتصادية، نحو الاستثمار في زراعة القمح والفواكه، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وحث على ضرورة اهتمام المؤسسة بالاستثمار في القطاع الصحي، وإنتاج أصناف جديدة من الدواء. وأشاد الرئيس المشاط، بالخطوات والإصلاحات التي قامت بها المؤسسة الاقتصادية في مختلف قطاعات لإحداث نقلة نوعية في نشاطها.