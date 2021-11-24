المشهد اليمني الأول

علق نائب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي، اليوم الأربعاء، على قصف تحالف العدوان للعاصمة صنعاء بعدة غارات.

وقال حسين العزي في تغريدة له بتويتر: كلما تعرضت العظيمة صنعاء للقصف كلما كان لهذا النشيد معنىً خاصاً في شراييني وفي الوجدان اليمني الأصيل بشكل عام.

وأضاف العزي: لابل وأعتبر إعادة نشره مع كل ضربة لصنعاء الحبيبة من أفضل اللحظات لتعرية المرتزقة وفضح غربتهم المقيتة عن معنى ( الجمهورية ) و ( الأصالة اليمنية).