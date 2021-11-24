المشهد اليمني الأول
علق نائب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي، اليوم الأربعاء، على قصف تحالف العدوان للعاصمة صنعاء بعدة غارات.
وقال حسين العزي في تغريدة له بتويتر: كلما تعرضت العظيمة صنعاء للقصف كلما كان لهذا النشيد معنىً خاصاً في شراييني وفي الوجدان اليمني الأصيل بشكل عام.
وأضاف العزي: لابل وأعتبر إعادة نشره مع كل ضربة لصنعاء الحبيبة من أفضل اللحظات لتعرية المرتزقة وفضح غربتهم المقيتة عن معنى ( الجمهورية ) و ( الأصالة اليمنية).
كلما تعرضت العظيمة صنعاء للقصف كلما كان لهذا النشيد معنىً خاصاً في شراييني وفي الوجدان اليمني الأصيل بشكل عام .. لابل وأعتبر إعادة نشره مع كل ضربة لصنعاء الحبيبة من أفضل اللحظات لتعرية المرتزقة وفضح غربتهم المقيتة عن معنى ( الجمهورية ) و ( الأصالة اليمنية ) . pic.twitter.com/ZjABYhPXVf
— حسين العزي (@hussinalezzi5) November 24, 2021